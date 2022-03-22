Общество

Гинекологическое отделение открылось в перинатальном центре Пскова

Гинекологическое отделение открылось в перинатальном центре города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

В гинекологическом отделении специалисты проводят все виды оперативных вмешательств. Оказывают медицинскую помощь женщинам с различными гинекологическими заболеваниями, помогают сохранить беременность на сроке до 22-х недель, а также лечат женщин, которые только еще планируют стать мамами.

Отделение рассчитано на 15 коек круглосуточного стационара и полностью оснащено современным оборудованием. Все палаты одноместные с индивидуальным санузлом. Поступить в гинекологическое отделение можно по направлению врача.

Главная задача перинатального центра – оказание различной акушерско-гинекологической помощи женщинам всех возрастов, а также создание замкнутого цикла, когда женщина с момента подготовки к беременности и до рождения ребенка наблюдается и лечится в одном учреждении.

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше женщин в Псковской области смогли успешно забеременеть, выносить и родить здоровых малышей», - добавили в центре.