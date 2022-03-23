Общество

Коррупция появилась вместе с появлением государств — эксперт

Преступления коррупционной направленности появились вместе с созданием государств. Такое мнение высказал заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области Сергей Еременко в ходе круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и студии радио «ПЛН FM».

«Коррупция в истории человечества появилась вместе с появлением государств», - отметил он. По его словам, победить такие преступления не удалось еще ни одной стране.

«Даже в Китае, где предусмотрена смертная казнь, есть коррупция. Все зависит от общества, взаимоотношений и мер государства. Я уверен, чем серьезнее принимаются меры, тем это явление будет реже встречаться в обществе», - выразил мнение гость студии.