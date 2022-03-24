Общество

Один дома: в МЧС дали советы псковичам, оставляющим детей без присмотра

Как оставлять ребенка дома одного и обеспечить его безопасность, рассказали сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области.

«Первое, что должны помнить родители, – оставлять дома без присмотра ребенка дошкольного возраста нельзя. За младшими школьниками также нужно присматривать. И если оставлять ребенка одного, то необходимо предпринять определенные меры по обеспечению безопасности, - отметили в управлении МЧС. - Для начала нужно убедиться, что ребенок может и готов остаться один дома. Прежде всего, необходимо сообщить ребенку, куда родители пойдут и когда вернутся. Убедиться, что спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся жидкости и лекарства находятся в недоступных для детей местах. Следует запретить ребенку открывать входную дверь».

Также перед уходом из квартиры выключить электро- или газо- плиты, оставить номера телефонов экстренных служб и напомнить детям правила пожарной безопасности и правила обращения с электроприборами. Не следует забывать периодически звонить ребенку, добавили в ведомстве.



«Детей нужно занять обязанностями и делами, тогда у них не будет времени на безделье, которое может обернуться печальными последствиями», – заключили специалисты.