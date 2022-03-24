Общество

Депутаты Псковской гордумы рассмотрят более 50 вопросов в ходе очередной сессии

Очередная 63-я сессия Псковской городской Думы состоится в пятницу, 25 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Сессию проведут в Городском культурном центре, начнется она в 10.00.

В основной повестке дня сессии - 51 вопрос, в том числе об отчете начальника УМВД России по городу Пскову о результатах деятельности полиции города по итогам 2021 года, о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также в положение о финансировании расходов на питание школьников.

В пресс-службе ОМСУ отметили, что перед началом мероприятия всем участникам проведут термометрию бесконтактным способом. Участники с признаками ОРВИ не будут допущены на заседание. За его ходом можно будет следить в формате онлайн. Прямая трансляция пройдет в телеграм-канале ПГД.