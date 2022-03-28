Общество

Более чем на 20% снизилось число вакансий в сфере рекламы в Псковской области

На 22% снизилось число вакансий в сфере «Маркетинг и реклама» в Псковской области за последнюю неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

Кроме того, уменьшилось количество предложений в области «Наука и образование» - на 15%, а также в сфере «Искусство и масс-медиа» - на 10%.

В свою очередь соискатели больше всего обновляли резюме в сферах «Спортклубы, фитнес и салоны красоты» (+10%), «Медицина и фармацевтика» (+4%), «Инсталляция и сервис» (+4%), а также в области науки (+3%).

Всего за прошедшую неделю работодатели в регионе сократили число вакансий на 1%, соискатели в свою очередь также замедлили активность и разместили или обновили на 1% меньше резюме.