Общество

Суд разрешил россиянам пользоваться Facebook и Instagram* в законных целях

Граждане России могут пользоваться продуктами американской компании Meta* (деятельность данной организации запрещена на территории РФ), если не ведут экстремистскую деятельность. Это следует из решения Тверского суда Москвы, запретившего деятельность организации в России.

«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», - приводит ТАСС сообщение суда.

21 марта Тверской суд Москвы признал деятельность Facebook* и Instagram*, которые принадлежат Meta Platforms*, экстремистской и запретил их на территории РФ. Такое решение немедленно вступило в силу.

Компании запретили открывать отделения и вести коммерческую деятельность в РФ. В ФСБ и Генпрокуратуре считают, что ее деятельность направлена против РФ и ее вооруженных сил.

Основанием для обращения Генпрокуратуры в суд стало временное снятие запрета для жителей некоторых стран на размещение информации, которая содержит призывы к насилию против россиян. СК России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении граждан РФ в связи с действиями сотрудников компании.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.