Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Как обычно, ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова обсудят актуальные темы прошедшей недели.
Сегодня в выпуске:
- По Пскову прокатилась волна лжеминирований
- Цены в псковских магазинах по-прежнему продолжали удивлять: УФАС против «Магнита» и «Пятерочки» по «сахарному делу»
- Администрация Псковской области превращается в правительство. Исполнительная власть региона меняет название. В чем суть?
- А также: комментарии, оценки и прогнозы от наших обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.
Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.
Трансляция завершена.