Общество

День войск национальной гвардии отметили в Пскове митингом и концертом

Торжественный митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии Российской Федерации, прошел в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, у здания управления Росгвардии по Псковской области собрались военнослужащие, сотрудники и командование Росгвардии, представители законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, силовых ведомств. Псковское областное Собрание депутатов представил вице-спикер Александр Братчиков.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Открыл мероприятие начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Псковской области Игорь Иванов. «Сотрудники и военнослужащие псковского управления эффективно участвуют в выполнении важнейших задач по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Псковские росгвардейцы вносят весомый вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом, осуществляют контроль за оборотом гражданского оружия и охрану объектов различных форм собственности», - сказал, поздравляя коллег с профессиональным праздником, руководитель ведомства.

Полковник полиции отметил, что, находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, росгвардейцы ежедневно подвергают свою жизнь риску. Игорь Иванов вспомнил военнослужащих, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Участники митинга почтили память росгвардцев минутой молчания.

От лица исполнительной власти росгвардейцев поздравил вице-губернатор Василий Осипов. Он зачитал поздравление главы региона Михаила Ведерникова: «Росгвардия – войска постоянной боевой готовности, служба в которых, требует высочайшего уровня подготовки, профессионализма, мужества и отваги. Личный состав территориального ведомства демонстрирует высокие боевые и моральные качества, патриотизм, верность присяге и Родине, зачастую рискуя собственными жизнями».

Вице-спикер Александр Братчиков озвучил приветствие председателя областного Собрания депутатов Александра Котова. «Выполняя приказ, бойцы и командиры национальной гвардии мужественно и самоотверженно решают поставленные перед ними задачи, храня верность воинскому долгу и присяге. Желаю росгвардейцам силы духа и успешной службы на благо Отечества», - зачитал Александр Братчиков поздравление спикера регионального парламента и вручил отличившимся на службе росгвардейцам благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Профессиональные достижения сотрудников Росгвардии также были отмечены ведомственными наградами – медали «За отличие в службе», грамоты и благодарности вручил руководитель территориального ведомства Игорь Иванов. Также сотрудники Росгвардии получили ценные подарки областной администрации.

Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием студентов областного колледжа искусств.