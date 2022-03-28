Общество

Великолучанка оплатила лечение потерпевшему после визита приставов

Великолучанка оплатила лечение потерпевшему после возбуждения исполнительного производства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП России по Псковской области.

Жительница Великих Лук должна была возместить потерпевшему расходы на лечение, которые составили 133 тысячи рублей. Однако женщина этого не делала, поэтому против нее судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Во время приема должницу ознакомили с постановлением о возбуждении производства, а также разъяснили о взыскании исполнительского сбора в случае неисполнения требований. Сбор составляет 7% от суммы.

Во избежание вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора великолучанка погасила задолженность в полном объеме. После поступления денег на депозитный счет отделения исполнительное производство было окончено.