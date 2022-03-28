Общество

Партию импортных роз уничтожили в Псковской области

650 эквадорских роз, которые следовали автотранспортом из Латвии в адрес одной из компаний в Псковской области, уничтожили в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: pixabay.com

На складе временного хранения, расположенном в Псковской области, государственные инспекторы территориального управления ведомства при проведении карантинного фитосанитарного контроля цветов обнаружили живые имаго насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.

Исследования, проведенные специалистами Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории, установили, что имаго принадлежат особо опасному карантинному объекту – западному цветочному (калифорнийскому) трипсу. Выпуск импортной партии цветов на территорию Российской Федерации запрещен, груз решили уничтожить, добавили в ведомстве.