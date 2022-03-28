Общество

Более 150 нарушителей масочного режима оштрафовали в Псковской области за неделю

156 человек в Псковской области получили штрафы за нарушение масочного режима за неделю, с 21 по 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

«Cудами Псковской области за период с 21 по 27 марта 2022 года рассмотрено 198 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима)), из них 156 правонарушителям назначены штрафы от 1000 рублей», - говорится в сообщении.

Кроме того, за указанный период псковичам вынесли 40 предупреждений, по двум делам приняты иные процессуальные решения.

Ранее сообщалось, что ограничения в целях противодействия распространению коронавируса в Псковской области продлили до 30 апреля.