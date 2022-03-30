Общество

Отлов собак в Псковской области предлагают передать на муниципальный уровень

Передачу отлова и содержания безнадзорных животных на муниципальный уровень обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина рассказала, что документ относит к зоне ответственности местных властей отлов бездомных животных, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в специализированные приюты, а также содержание животных, поиск бывших или новых владельцев, возврат не проявляющих немотивированной агрессии собак на прежние места обитания.

Законопроект определяет, что финансирование этих мероприятий должно вестись за счет средств областного бюджета, передаваемых в местные бюджеты в форме субвенций. Расчет необходимого объема средств будет вестись по отдельной методике, учитывающей нормативы затрат на исполнение полномочий и количество животных без владельцев, планируемых к отлову на территории конкретного муниципального образования.

Планируется, что в 2022 году размер субвенции будет составлять около 10 млн рублей. Часть этой суммы - 4,3 млн рублей уже заложены в региональном бюджете на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев. Недостающие средства в размере 5,6 млн рублей собираются добавить поправками в закон о бюджете. В последующие годы необходимое финансирование будет предусматриваться на этапе формирования бюджета.

«Сколько приютов в области, в которых могут содержаться животные?» - спросил вице-спикер, председатель бюджетного парламентского комитета Александр Братчиков.

«Официально зарегистрировано 11 приютов», - ответила Вера Баданина.

Александр Братчиков обратил ее внимание на то, что в регионе 26 муниципальных образований.

«Мы заключаем с приютом договор на отлов на нескольких территориях. Необходимое количество животных, которых нужно отловить, в районах разное», - сказала Вера Баданина.

Александр Братчиков отметил, что он разговаривал с главами районов — деньги в виде субвенций в бюджете не заложены.

«У нас остаются в лимитах 3 млн 811 тысяч, - ответила Вера Баданина. - Эти лимиты будут распределены между всеми районами. С учетом предложенных расчетов, отлов и содержание одного животного будет обходиться примерно в 20 с лишним рублей в год».

Вице-спикер указал на то, что идет «перекладка полномочий на муниципальный уровень», а еще необходимо проводить и стерилизацию животных.

Ни один из зооприютов не использует услуги комитета по ветеринарии в этой части, ответила Вера Баданина. «У них есть свои специалисты, с которыми они заключают договоры», - уточнила она.

Вице-спикер Виктор Остренко заметил, что депутаты сталкиваются с острой проблемой безнадзорных животных. По его словам, необходимо определиться с точным количеством средств, которое необходимо муниципалитетам.

Александр Братчиков добавил, что согласен с тем, что указанные полномочия нужно передать муниципалитетам. «Но хотелось бы, чтобы комитет по ветеринарии не снимал с себя полномочия по работе с безнадзорными животными», - сказал он.

Вопрос рассмотрят на завтрашней сессии.