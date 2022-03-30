Общество

Михаил Ведерников и Елена Бибикова рассмотрели вопрос расширения использования маткапитала

В администрации Псковской области состоялась рабочая встреча губернатора региона Михаила Ведерникова с сенатором от Псковской области Еленой Бибиковой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения использования федеральных средств материнского капитала, предложения региона, направляемые в правительство РФ, по мерам поддержки бизнеса и стабилизации экономической ситуации, а также вопрос создания инфраструктуры на территории земельных участков, предоставляемых многодетным семьям Псковской области.

Кроме того, Михаил Ведерников и Елена Бибикова обговорили дальнейший порядок работы по взаимодействию региона с Советом Федерации ФС РФ по решению актуальных для Псковской области вопросов.