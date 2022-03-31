Проблему вырубки леса на землях сельхозназначения подняли в региональном парламенте

Проблему вырубки леса на землях сельхозназначения подняли на сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Депутат Геннадий Григорьев указал на колоссальные рубки на землях сельхозназначения. «Самое страшное, что порой комитет по природным ресурсам заключает с арендаторами договор аренды лесного участка, но потом, по каким-то причинам, находятся люди, которые приезжают и выпиливают целыми массивами древесину. Причем она находится в охранным зонах, возле рек», - заметил он.
По его мнению, необходимо предоставить полиции соответствующие рычаги воздействия.