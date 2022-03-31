Общество

Проблему вырубки леса на землях сельхозназначения подняли в региональном парламенте

Проблему вырубки леса на землях сельхозназначения подняли на сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Геннадий Григорьев указал на колоссальные рубки на землях сельхозназначения. «Самое страшное, что порой комитет по природным ресурсам заключает с арендаторами договор аренды лесного участка, но потом, по каким-то причинам, находятся люди, которые приезжают и выпиливают целыми массивами древесину. Причем она находится в охранным зонах, возле рек», - заметил он.

«Надо подумать, как поправить федеральное законодательство в этой части, - сказал спикер регионального парламента Александр Котов. - Чтобы сотрудники УМВД могли работать, принять меры к тем, кто на землях сельхозугодий незаконно пилит лес. Давайте подумаем на эту тему. Это наша работа».

По его мнению, необходимо предоставить полиции соответствующие рычаги воздействия.