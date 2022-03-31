Общество

Региональный парламент дал согласие на создание учреждения «Социальный городок»

Депутаты Псковского областного Собрания дали согласие на создание государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Социальный городок». Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня мы делаем хороший шаг — создаем еще одно учреждение с рабочими местами», — отметил вице-спикер Армен Мнацаканян.

Соответствующий проект постановления на рассмотрение в региональный парламент внес губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Социальный городок» – новая альтернативная модель учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста с повышенной комфортностью и развитой системой социальных услуг.

Задача нового учреждения – развитие современных форм социального обслуживания населения, ориентированных на создание условий для активного долголетия, а также социализация граждан пожилого возраста и вовлечение их в процесс «самостоятельного» проживания.

Объект, в котором будет располагаться «Социальный городок», представляет собой комплекс из пяти малоэтажных многоквартирных зданий, а также центрального административного здания с блоком бытового обслуживания, расположенных в деревне Борисовичи Псковского района на двух земельных участках площадью 24798 квадратных метров и 2390 квадратных метров.

Жилые дома предназначены для проживания 157 граждан пожилого возраста, в том числе с ограниченными возможностями.

Социальные услуги планируют предоставлять на основании карты «сопровождения» пожилого человека и индивидуальной карты реабилитации инвалида, сформированного перечня обязательных и дополнительных социальных услуг. Объем, содержание и тариф каждой социальной услуги будут соответствовать нормативным правовым документам, регулирующим правоотношения в социальной сфере.

Строительство социального городка началось в 2013 году, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году. В текущем году запланировано завершение строительно-монтажных работ, запуск основного технологического оборудования, проведение внутренних отделочных работ корпусов согласно утвержденному дизайн проекту, оснащение помещений.

Начало работы ГБУСО ПО «Социальный городок» и размещение в нем получателей социальных услуг планируется в 2023 году.