Общество

Росгвардия предлагает псковичам добровольно сдать оружие за вознаграждение

Жителям Псковской области предлагают добровольно сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства и получить денежное вознаграждение, размеры которого установлены постановлением администрации региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Так, для сдачи оружия за вознаграждение необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия. При обращении в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, заявление для проведения проверки перенаправят в полицию.

Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения нужно предоставить в управление специальных программ администрации Псковской области следующие документы:

- копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольной сдачей оружия, выданную органами внутренних дел;

- письменное заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием банковских реквизитов кредитной организации и номера текущего счета, открытого в этой кредитной организации, для безналичного перечисления денежного вознаграждения;

- копию паспорта заявителя;

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования гражданина;

- анкету для удержания подоходного налога с выплачиваемой суммы денежного вознаграждения.

Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до 6000 рублей, а за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства - до 3000 рублей за одну штуку. С полным перечнем размеров вознаграждения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, можно ознакомиться на сайте администрации региона.