Общество

Работникам пыталовской организации выдали зарплатный долг в 300 тысяч рублей

310 тысяч рублей задолженности по зарплате получили 13 сотрудников организации в Пыталовском районе благодаря действиям судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Исполнительные производства в отношении организации о взыскании задолженности по оплате труда были возбуждены в межрайонном отделе судебных приставов в феврале.

Судебный пристав-исполнитель произвел запросы в регистрирующие органы, чтобы установить имущественное положение должника-организации. Было установлено, что у компании есть движимое имущество в виде автомобилей. Пристав запретил регистрационные действия с транспортными средствами. В результате именно такая мера поспособствовала погашению задолженности по зарплате.