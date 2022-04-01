Общество

Псковский курсант заняла третье место в конкурсе научных работ «Ремесло окаянное»

Курсант Псковского филиала академии ФСИН России Ольга Гордиенко стала призером международного конкурса научных работ «Ремесло окаянное». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

Центр обеспечения учебно-воспитательной работы, управление кадров Федеральной службы исполнения наказаний и академия ФСИН России провели XIII международный открытый конкурс научных работ среди сотрудников учреждений и органов ФСИН и обучающихся вузов ФСИН «Ремесло окаянное».

Курсант Ольга Гордиенко заняла третье место в номинации «История моего учреждения (территориального органа)» с научной работой «История уездных тюремных замков России». При подготовке она использовала документы, хранящиеся в государственном архиве Псковской области, в частности, в его фондах «Великолукский тюремный замок» и «Канцелярия».

Научный руководитель курсанта – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала академии ФСИН России кандидат исторических наук Роман Иваняков. Итоги конкурса подвели в вузе на неделе творчества «Виват, курсанты!».