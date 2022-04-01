Общество

Общественную территорию планируют благоустроить в псковской деревне Соловьи

Рабочая группа по реализации национальных проектов на территории Псковского района посетила общественную территорию в деревне Соловьи между домами №№8 и 9, которую хотели бы благоустроить местные жители. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района.

«Администрация Ядровской волости и население выразили желание благоустроить эту территорию, преобразив ее в красивое и безопасное место отдыха для взрослых и детей: обустроить парковочные карманы, заменить имеющуюся детскую площадку современным игровым комплексом, установить новые скамейки и урны», - отметили в администрации Псковского района.

Добавим, в этом году территория в деревне Соловьи будет принимать участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для дальнейшего благоустройства.

Голосование пройдет на федеральной платформе с 15 апреля по 30 мая. В голосовании могут принять участие граждане старше 14 лет. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, начнут благоустраивать уже в следующем году.