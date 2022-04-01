Общество

Состоялись похороны пяти военнослужащих из Псковской области

Состоялись похороны пяти военнослужащих Псковского территориального гарнизона и уроженцев нашей земли. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.



«При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погибли:



Гвардии рядовой Игорь ИВКИН



Гвардии старший сержант Сергей ГОРОХОВ



Гвардии сержант Виктор ДИДЕНКО



Гвардии сержант Алексей УВАРОВ



Гвардии майор Артём ЛАЗАРЕНКО.





Приношу искренние соболезнования родным и близким.

Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.



Вечная память», - написал Михаил Ведерников в соцсетях.