Состоялись похороны пяти военнослужащих из Псковской области

Состоялись похороны пяти военнослужащих Псковского территориального гарнизона и уроженцев нашей земли. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погибли:
Гвардии рядовой Игорь ИВКИН
Гвардии старший сержант Сергей ГОРОХОВ
Гвардии сержант Виктор ДИДЕНКО
Гвардии сержант Алексей УВАРОВ
Гвардии майор Артём ЛАЗАРЕНКО.
Приношу искренние соболезнования родным и близким.
Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Вечная память», - написал Михаил Ведерников в соцсетях.