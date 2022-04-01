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Шаровое звездное скопление и галактика Сигара попали на снимки псковичей

Новые фотографии объектов глубокого космоса сделали астромы-любители из Пскова. Снимки опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Примерная видимость шарового звездного скопления М13 в 150 мм рефлектор. Фото здесь и далее: «Клуб любителей астрономии Псковской области» / «ВКонтакте»

Объекты удалось запечатлеть во время совместного выезда астрономов-любителей, на котором также присутствовали заинтересованные псковичи. «Отдельная благодарность Артему Лутченко. Он зачитал прекрасную лекцию о жизни небесных светил на примере туманностей, звездных скоплений, галактик и, наконец, планетарок. Получилось очень удобно, один человек говорил, а другой наводился и настраивал оборудование», - рассказали в клубе.

Примерная видимость туманности Ориона (М42) в 150 мм рефлектор

Одновременно с лекцией они показывали псковичам объекты дальнего космоса. Удалось посмотреть М42 (туманность Ориона), М44 (скопление Ясли), М35 (звездное скопление), Хи-Аш Персея (звездные скопления), М31 (галактика Андромеда), М81 и М82 (галактики Боде и Сигара), М13 (шаровое звездное скопление), М51 (галактика Водоворот), М57 (планетарная туманность Кольцо).

Примерная видимость галактик Боде (М81) и Сигара (M82) в 150 мм рефлектор

«Несмотря на то, что мы немного замерзли, было интересно и познавательно. Приезжайте к нам еще!» - обратились к псковичам в «Клубе любителей астрономии Псковской области».