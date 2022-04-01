За сутки в Псковской области выявили более 90 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Псковской области выявили 92 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 107 406 раз, сообщает официальный телеграм-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области удалось 32 пациентам, всего – 104 537. Умерли от коронавируса в регионе 1 742 человека (+4).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 33954/27
Великие Луки – 16565/15
Бежаницкий район – 1378/0
Великолукский район – 2604/2
Гдовский район – 1890/3
Дедовичский район – 2770/0
Дновский район – 881/1
Красногородский район – 970/0
Куньинский район – 959/0
Локнянский район – 1040/2
Невельский район – 4902/0
Новоржевский район – 1137/1
Новосокольнический район – 3108/1
Опочецкий район – 3228/6
Островский район – 5114/12
Палкинский район – 1017/4
Печорский район – 2455/0
Плюсский район – 1692/4
Порховский район – 3752/0
Псковский район – 8680/4
Пустошкинский район – 1307/1
Пушкиногорский район – 1445/0
Пыталовский район – 1441/0
Себежский район – 2618/9
Стругокрасненский район – 1781/0
Усвятский район – 672/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.