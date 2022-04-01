Общество

За сутки в Псковской области выявили более 90 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Псковской области выявили 92 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 107 406 раз, сообщает официальный телеграм-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области удалось 32 пациентам, всего – 104 537. Умерли от коронавируса в регионе 1 742 человека (+4).

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 33954/27

Великие Луки – 16565/15

Бежаницкий район – 1378/0

Великолукский район – 2604/2

Гдовский район – 1890/3

Дедовичский район – 2770/0

Дновский район – 881/1

Красногородский район – 970/0

Куньинский район – 959/0

Локнянский район – 1040/2

Невельский район – 4902/0

Новоржевский район – 1137/1

Новосокольнический район – 3108/1

Опочецкий район – 3228/6

Островский район – 5114/12

Палкинский район – 1017/4

Печорский район – 2455/0

Плюсский район – 1692/4

Порховский район – 3752/0

Псковский район – 8680/4

Пустошкинский район – 1307/1

Пушкиногорский район – 1445/0

Пыталовский район – 1441/0

Себежский район – 2618/9

Стругокрасненский район – 1781/0

Усвятский район – 672/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.