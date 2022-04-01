Общество

Опубликован список мест в Пскове, где кофе в свою кружку можно купить со скидкой

Пять кофеен в Пскове принимают участие в движении «Му сup, please». Это означает, что в них можно прийти за кофе со своей кружкой и получить за это скидку. Об этом сообщается в группе федерального проекта формирования экологической культуры в России «Экосуббота».

Фото: «Экосуббота»

Размер скидки составляет от 10 до 20% в разных кофейнях. Кроме того, в Пскове действует одна эко-кофейня, поддерживающая экологичный образ жизни.

Все подробности о городских кофейнях с экопривычками можно узнать в специальном обзоре в группе «Экосуббота» в социальной сети «ВКонтакте».