Общество

«Псковэнергосбыт» откроет современный центр обслуживания потребителей в Пскове

Центр обслуживания потребителей компании «Псковэнергосбыт» откроется в Пскове 13 апреля на улице Карла Маркса, 1А. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото здесь и далее: АО «Псковэнергосбыт»

«При выборе площадки для размещения офиса мы учитывали пожелания наших клиентов. Здание находится в центре города, недалеко от нескольких остановок разных автобусных маршрутов. Перед зданием есть вместительная парковка. В новом офисе соблюдены все условия доступной среды, а клиентский зал - просторный и светлый», - отметили в АО «Псковэнергосбыт».

Вот что еще важно знать жителям Пскова и области:

- В центре обслуживания будут принимать и физических, и юридических лиц.

- Штат операторов расширят.

- Режим работы изменится.

Так, центр обслуживания будет работать: с понедельника по четверг с 8.00 до 19.00, в пятницу – с 8.00 до 18.00, в субботу – с 9.00 до 16.00.

«График изменен также по просьбам клиентов, - подчеркнули в АО «Псковэнергосбыт». – Теперь по будням центр будет открыт на час дольше, а также впервые начнется прием по субботам».

До пятницы, 8 апреля, включительно центр обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт» работает по старому адресу: Псков, Октябрьский проспект, 27. 11 и 12 апреля компания будет заниматься переездом – центр обслуживания в эти дни будет закрыт. С 13 апреля центр начнет принимать граждан по новому адресу: улица Карла Маркса, 1А.

«Наши сотрудники помогут разобраться в показаниях и начислениях, заключить договор, оплатить квитанцию без комиссии. Решить вопросы потребители смогут в комфортных условиях и в любое удобное для них время, включая субботу», - рассказали в компании.