Общество

Псковичей научат плавным телодвижениям на мастер-классе по бачате

Псковский городской молодежный центр совместно со школой танцев «Casa Loca» проведет второй мастер-класс по латиноамериканскому танцу бачате 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Занятие состоится в 18:30 для всех желающих по адресу: улица Школьная, 4. Инструктор c 10-летним стажем по сальсе, бачате и кизомбе, руководитель и преподаватель школы танцев Иван Павлов научит плавным телодвижениям в ритме танца. Можно приходить уже с парой или без – никто не останется без партнера, отметили в учреждении.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться.