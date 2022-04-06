Общество

Первое решающее сражение Великой Отечественной войны приглашают обсудить псковичей

Литературно-историческая программа «Битва за Москву» в рамках проекта «Война, которая была» пройдет в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото: комитет по культуре Псковской области

Встреча состоится 13 апреля в 14:00 на улице Профсоюзной, 2.

«В 2022 году наша страна будет отмечать 77-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это было долгожданное и радостное событие не только для армии, разгромившей врага, но и для всех людей, работников тыла, которые дни и ночи упорно трудились, чтобы обеспечить воинов всем необходимым. На встрече речь пойдет о первом решающем сражении Великой Отечественной войны 1941 года, в результате которого весь мир увидел, что Красная Армия не сломлена, она способна побеждать», – рассказали организаторы мероприятия.

Автор и ведущая программы - ведущий методист Регионального центра чтения Валерия Косенкова.