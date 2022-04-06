Общество

Первый за год случай укуса клеща зафиксирован у ребенка в Псковской области

Первый случай присасывания клеща в 2022 году в Псковской области зарегистрировали у пятилетнего ребенка в деревне Капустино Палкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве заметили, что в этом году первый случай укуса клеща зафиксировали 31 марта. В 2021 году – 3 апреля в Дедовичском районе, в 2020 году – 19 февраля в Псковском районе.

Еженедельный мониторинг за заболеваемостью инфекциями, передающимися иксодовыми клещами, региональное управление Роспотребнадзора начало проводить с 1 марта. За три месяца, январь – март, вакцинировали и ревакцинировали против клещевого вирусного энцефалита в области 898 человек. План по проведению акарицидных обработок составляет – 600 га, в том числе в ЛОУ – 190 га.

В городе Пскове удаление клещей проводится в травматологических пунктах. Также в Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций. Исследования клещей будут проводить в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области. Адреса, время работы лабораторий будут опубликованы на сайте управления дополнительно.

«Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований. В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью», - напомнили в ведомстве.