Общество

Обезвредить преступников попробовали во время учений псковские курсанты

Участники комплексных учений «Итог – 2022» Псковского филиала академии ФСИН России задержали и обезоружили «преступников». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательной организации.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

По легенде учений, осужденные к лишению свободы вооружились и совершили побег из исправительного учреждения. Их необходимо было задержать и обезвредить. В загородном учебном центре Псковского филиала академии ФСИН России была успешно проведена спецоперация по выполнению поставленной задачи, рассказали в вузе.

Действия курсантов по их готовности к чрезвычайным обстоятельствам, которые могут возникнуть в служебной деятельности сотрудника территориального органа ФСИН России, оценивали преподаватели кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки, а также сотрудники отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

«С задачами по организации действий групп боевого порядка в специальных операциях при чрезвычайных обстоятельствах курсанты, которые уже через полгода отправятся для прохождения службы в 14 территориальных органов ФСИН России, справились успешно. Всем им будут выставлены оценки и даны соответствующие рекомендации», – прокомментировал преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Сергей Уваров, который руководил ходом спецоперации в рамках учений «Итог – 2022».