Общество

Началось строительство школы у стадиона «Электрон» в Пскове

Началось строительство новой школы у стадиона «Электрон» в Пскове. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Работы начались на улице Народной, там строится школа в районе стадиона "Электрон" — идет начальный этап, и те задачи, которые на этот год мы перед собой ставим, постараемся выполнить в полном объеме», - заверила Вера Емельянова.

Она также добавила, что в этом году на объекте постараются не просто освоить выделенные федеральные средства, но и учесть предложения относительно нового учреждения, которые поступают от администрации города и региона, а также от родительского сообщества.

Вера Емельянова не исключила, что на фоне роста цен на строительные материалы, могут возникать проблемы, но они, по ее словам, будут решаться, исходя из сегодняшних реалий и возможностей.