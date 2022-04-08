Началось строительство школы у стадиона «Электрон» в Пскове

Началось строительство новой школы у стадиона «Электрон» в Пскове. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
Она также добавила, что в этом году на объекте постараются не просто освоить выделенные федеральные средства, но и учесть предложения относительно нового учреждения, которые поступают от администрации города и региона, а также от родительского сообщества.
Вера Емельянова не исключила, что на фоне роста цен на строительные материалы, могут возникать проблемы, но они, по ее словам, будут решаться, исходя из сегодняшних реалий и возможностей.