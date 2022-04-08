Общество

Псковские школьники стали свидетелями постановочного задержания преступника

В гостях у сотрудников отдела по конвоированию псковского УФСИН побывали учащиеся седьмых классов средней общеобразовательной школы №11 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Ребята познакомились с историей и особенностями службы подразделения, а также стали свидетелями задержания опасного преступника, роль которого исполнил фигурант из числа представителей конвойной службы.

Экскурсия по территории отдела началась с ознакомления с материально-технической базой и имеющимся спецтранспортом для перевозки лиц, заключенных под стражу. Детям предоставили возможность побывать внутри автомобилей, увидеть их особенности и отличия друг от друга.

Школьники посетили музей истории, созданный сотрудниками и ветеранами подразделения. Представитель отдела по конвоированию показал ребятам каждый музейный экспонат и рассказал о пути становления конвойной службы в России.

Специалисты-кинологи со своими четвероногими помощниками продемонстрировали юным гостям общий курс дрессировки, задержание «беглеца» из-под стражи и дальнейшее конвоирование, выборку вещи. Также ребята увидели, как проводится обыск транспортного средства на наличие запрещенных предметов.

В рамках прошедшего мероприятия свои умения ладить с питомцем показал представитель экскурсионной группы Алексей Филиппов - сын начальника отдела организации службы охраны УФСИН России по Псковской области Александра Филиппова. Под руководством семиклассника верный друг бигль по кличке Нюхль выполнил ряд приемов, среди которых обыск помещения и обыск багажа. Филиппов-младший занимается в школьном клубе юных кинологов и, следуя примеру отца, планирует связать дальнейшее будущее с уголовно-исполнительной системой.

Ежегодно сотрудники УФСИН России по Псковской области организуют тематические занятия с детьми. Для учащихся региона проводятся различные лекции, открытые уроки, экскурсии, главными целями которых являются ознакомление молодого поколения с профессией, популяризация службы в УИС, патриотическое воспитание, отметили в ведомстве.