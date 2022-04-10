Общество

Историю дома с шестиконечными звездами рассказали псковичам

Историю доходного дома Епифанова рассказали псковичам в группе областного Собрания депутатов социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа Псковского областного Собрания депутатов социальной сети «ВКонтакте»

Шестиконечные звезды, буквы старославянской кириллицы «фита» и надпись «1890 г» – год постройки – украшают фасад углового кирпичного здания с мезонином на Советской улице. До 1923 года в его адресе значилась Великолуцкая улица, а сам дом назывался домом Батова, бывшим Епифанова, его 31-ый номер даже спустя столетие остался прежним.

В середине XIX века на этом месте был сад, после нескольких смен владельцев хозяином участка на углу Великолуцкой и Спасской стал крестьянин Евдоким Епифонов из карамышевской деревни Федотово-Харитоново. Семья была старообрядческой, отсюда и символы на парадных фасадах доходного дома, которые напоминают о Вифлеемской звезде.

Хозяева занимали только часть помещений, остальные сдавали под квартиры состоятельным жильцам. В 1893 году сюда переехала земская типография. Через 13 лет крестьянин пожаловался губернатору на земство, решившее без предупреждения перевести производство в другое здание: прежде пришлось приспосабливать квартиры, разобрав в них несколько ценных печей.

Одним из арендаторов был Вольдемар Гринвальд – владелец небольшого завода натуральных и искусственных минеральных вод, расположенного здесь же во дворе.

В 1910 году дорогое домовладение перешло к новому собственнику. Епифановы взяли у Батовых в долг по двум закладным 19950 рублей и не смогли расплатиться. Недвижимое имение назначили к публичной продаже, но покупатели не нашлись. Так каменный двухэтажный дом с мезонином, жилым цокольным этажом, флигелем, садом и хозпостройками перешел к семье потомственного почетного гражданина Батова. Тоже старообрядца, говорится в сообщении.

После революции домовладение национализировали, но оно оставалось жилым. В 30-е годы в доме жили родители выдающегося ученого-физика, академика Исаака Кикоина. Из Ленинграда и Свердловска в ту пору уже доктор наук приезжал в Псков к родным, где читал лекции, принимал активное участие в общественной жизни города.

После войны просторные квартиры разделили на коммунальные, жилой стала даже мансарда, в подвале оборудовали кладовки для жильцов.

Сейчас в объекте культурного наследия находится филиал коммерческого банка – благодаря учреждению здание удалось отреставрировать.