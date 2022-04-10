Общество

Новое здание медпункта в Островском районе сдадут в этом году

Новое здание Кахновского медпункта сдадут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Островского района.

Фото: администрация Островского района

В 2023 году в Островском районе построят пять ФАПов: в Дуловке, Дубках, Черепягино, Погорелке и Малой Губе. В одном из зданий лечебных служб планируется ремонт.

«Несмотря на то, что 2020-2021 годы – период повышенной заболеваемости ковидом, оснащение первичного звена здравоохранения продолжалось», – приводит слова главврача Островской межрайонной больницы Ирины Богачевой газета «Островские вести».

«В частности, в Островской межрайонной больнице полностью заменен автопарк, мы получили автотранспорт в количестве 8 единиц для перевозки пациентов. Во-вторых, получено дорогостоящее медицинское оборудование. В 2020 году заменен рентгенологический аппарат в стационаре, для поликлиники получена эндоскопическая стойка и новый современный ультразвуковой аппарат. В 2021 году получен портативный экспресс-анализатор газов крови, электролитов, гематокрита, метаболитов, который необходим в работе сосудистого центра. Мы надеемся, что процесс на этом не закончится. Возлагаем большие надежды на переоснащение медицинского оборудования для сосудистого центра», – отметила главврач.

Параллельно, по ее словам, в рамках модернизации первичного звена идут ремонты больниц и ФАПов.