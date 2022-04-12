Общество

Воспоминания очевидца о начале Великой Отечественной войны опубликовал псковский архив

Воспоминания первого секретаря райкома партии в 1944 году Василия Ефремова о начале Великой Отечественной войны в Дедовичском районе опубликовал государственный архив Псковской области. Материал размещен на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области / «ВКонтакте»

«В районном центре все больше и больше нарастала тревога и волнение. Стали появляться вражеские самолеты-разведчики. Движутся подводы, автомашины, идут пешие из районов Прибалтики. Это люди, которые уходили от фашистов…» - говорится в документе.

В воспоминаниях Василий Ефремов рассказал, что из числа добровольцев был создан истребительный отряд. В его состав вошли 80 человек. «В своем большинстве это люди, плохо знающие военное дело, но с большой энергией и мужеством. Командиром батальона был назначен лейтенант Захаров», - заметил на тот момент первый секретарь райкома партии.

«В задачу батальона входила борьба с парашютистами, выброшенными противником, несение внутренней службы и наблюдение за воздухом. Батальон должен был вступить в бой с противником в случае его появления у поселка. Группы бойцов из батальона несколько раз выезжали на поимку выброшенных парашютистов, вступали с ними в бой. Первый бой пришлось держать с бронемашиной и тремя мотоциклистами противника около моста на берегу реки Шелонь. Из истребительного батальона выделялись группы, которые иногда сопровождали воинские подразделения. Бойцы истребительного батальона пополняли свое вооружение за счет отступающих частей красной Армии», - записал Василий Ефремов.