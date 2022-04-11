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Общество

Почти 130 тысяч цветов украсят Псков

12.04.2022 13:51|ПсковКомментариев: 0

Почти 130 тысяч цветов украсят Псков. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, администрация Пскова заказала выполнение работ по цветочному оформлению объектов зеленого хозяйства. Начальная цена контрактов составляет 8 млн 317 тыс. 287,82 рубля.

Подрядчик должен высадить следующие виды растений: Петуния садовая (ампельная, махровая, кустовая), бегония вечноцветущая, бегония клубневая, георгина культурная, фиалка трехцветная (анютины глазки), бархатцы отклонённые (тагетес), бархатцы прямостоячие (тагетес), крестовник приморский (цинерария приморская), гацания, целозия, цинния изящная, вербена гибридная, колеус. Всего - 129 тыс. 22 экземпляра.

В частности, до 6 мая планируется высадка однолетней цветочной рассады «Фиалка» в трех местах. Это зеленая зона по улице Кузнецкой от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса (четная сторона), памятный знак «Шталаг-372» (улица Юбилейная, между домами 22 и 36, четная сторона) и сквер у Дома Советов (со стороны улицы Некрасова).

До 6 мая должна быть выполнена высадка однолетней цветочной рассады «Фиалка» в вазоны, устанавливаемые в кованые конструкции. Заказчик предоставит 49 кованых конструкций, в каждой из которых три вазона диаметром 52 см.

С 25 мая по 15 июня планируется высадка однолетней цветочной рассады на объектах зеленого хозяйства в 28 местах города и у четырех воинских захоронений. Подрядчик должен высадить однолетнюю цветочную рассаду в вазоны, вазонные комплексы, кованые конструкции.

До 20 июля, к празднованию Дня освобождения города Пскова, цветочное панно из 150 растений крестовника приморского и 480 бегонии вечноцветущей установят в Детском парке на пересечении улицы Некрасова и Октябрьского проспекта.

Кроме того, в 19 местах выкопают луковицы тюльпанов, в 13 местах проведут работы по прополке, поливу, обрезке многолетних травянистых растений.

Теги: #цветы
Источник: Псковская Лента Новостей
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