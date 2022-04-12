Общество

Юрий Вяземский вошел в состав жюри олимпиады «Умники и умницы» в Пскове

Региональный этап гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» пройдет в Пскове 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре развития одаренных детей и юношества.

Темой игры станет - «Традиции добрососедства

в Псковской области: этнический аспект». Мероприятие пройдет по адресу: Иркутский переулок, 2, СРП «Простория», центр науки и спорта «Без предела», 2 этаж.

14.00 – 14.15 открытие игры, представление игроков, членов жюри, гостей;

14.15 – 16.30 три игры по три человека на «дорожках» («Амфитеатр»);

16.30 – 16.45 подведение итогов регионального этапа;

16.45 – 17.00 объявление результатов, награждение победителей.

Кроме того, в игре примет участие кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России, член Союза писателей России, автор и ведущий Всероссийской гуманитарной олимпиады для старшеклассников «Умники и Умницы» на Первом канале Юрий Вяземский.