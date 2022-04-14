Льготники могут не беспокоиться о недостатке лекарств - Марина Гаращенко

Льготные категории граждан могут не беспокоиться о недостатке лекарственных препаратов. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.
По ее словам, граждане, относящиеся к льготным категориям, могут не беспокоиться о недостатке лекарств, так как полный перечень для них всегда «был, есть и сформирован на большой промежуток времени».
«Отказавшиеся от льгот в пользу монетизации граждане, покупающие препараты самостоятельно, во время ажиотажа оказались в уязвимом положении. Сегодня все нормализовалось, все препараты есть», - подытожила Марина Гаращенко.