Общество

Льготники могут не беспокоиться о недостатке лекарств - Марина Гаращенко

Льготные категории граждан могут не беспокоиться о недостатке лекарственных препаратов. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

«Мы наблюдали ажиотаж спрос и массовое приобретение лекарств препаратов впрок, в том числе по рецепту. Это касалось, например, гормональных препаратов, которые применяются при заболевании щитовидной железы», - сказала Марина Гаращенко.

По ее словам, граждане, относящиеся к льготным категориям, могут не беспокоиться о недостатке лекарств, так как полный перечень для них всегда «был, есть и сформирован на большой промежуток времени».

«Отказавшиеся от льгот в пользу монетизации граждане, покупающие препараты самостоятельно, во время ажиотажа оказались в уязвимом положении. Сегодня все нормализовалось, все препараты есть», - подытожила Марина Гаращенко.