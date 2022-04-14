Общество

Голосование за объекты благоустройства стартовало в Псковской области

Рейтинговое голосование за объекты благоустройства стартует в Псковской области сегодня, 15 апреля. Оно проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Голосование продолжится до 30 мая. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

В программе участвуют все муниципалитеты области. В частности, в Пскове в список для голосования включили семь территорий, расположенных по следующим адресам:

между домами №35 и 43 на Рижском проспекте,

у дома №49 на Рижском проспекте,

между домами №77 и 81 на Рижском проспекте,

у дома №26 на улице Пригородной,

между домами №23а и 21 на Октябрьском проспекте, №23 на улице Металлистов и №8 на улице Гражданской,

у дома №15 на улице Госпитальной,

на улице Отрадной, на берегу реки Великой.

Голосование будет происходить в онлайн-формате на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Оно доступно для граждан с 14 лет.

Участнику необходимо авторизоваться на сайте с помощью подтвержденной, стандартной или упрощенной учетной записи на портале Госуслуг. Можно отдать свой голос, обратившись к одному из виджитов, размещенных на официальных порталах органов исполнительной власти региона. В этом случае понадобится подтвержденная учетная запись государственного сайта.

Сделать свой выбор в пользу той или иной территории можно и по месту жительства с помощью волонтеров. В настоящее время зарегистрировано более 200 добровольцев, которые будут помогать в реализации проекта на местах.

В этом году на благоустройство общественных территорий в Псковской области будет направлено 165 млн рублей. Планируется привести в порядок более 40 общественных территорий и 30 дворов. В их числе и те объекты, которые были отобраны в ходе проведения Всероссийского онлайн-голосования прошлого года. В настоящее время завершается подготовка проектно-сметной документации, работы планируется начать в мае, сообщили в пресс-службе администрации области.

Напомним, в прошлом году в рамках программы было благоустроено 64 территории, в том числе 55 общественных и 9 дворовых. Бюджет программы в 2021 году составил порядка 160 млн рублей. Еще 200 млн рублей были дополнительно выделены на ремонт дворов в муниципалитетах. Все обязательства по ним исполнены в срок.

Всего с 2019 по 2021 год в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» приведено в порядок 355 дворов и общественных пространств Псковской области.