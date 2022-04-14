Общество

Почти 900 жителей Псковской области вакцинировались от клещевого энцефалита

898 жителей Псковской области вакцинировались и ревакцинировались от клещевого энцефалита за прошедшие 3 месяца. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Кроме того, в регионе уже составили план по проведению аккарицидных обработок. Внего вошли 600 гектар территорий.

Отметим, первый случай присасывания клеща в этом году зарегистрировали у ребенка 5 лет 31 марта в деревне Капустино Палкинского района.

Напомним, удаление клещей проводится в травматологических пунктах. В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.