Общество

«Михайловское» приглашает оценить красоту и мощь русских водопадов

Выставку «Могучей страстью очарован…» сегодня, 15 апреля, открыли в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Олег Андрейчиков. Водопад Молочный у бывшего села Андронино в Карелии.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозиция состоит из 45 фотографий, автор которых — петербуржец Олег Андрейчиков. На снимках — водопады, которые находятся в Карелии, Мурманской, Новгородской, Ленинградской и Псковской областях. Автор проекта считает не справедливым, что наш человек при слове «водопад» чаще всего вспоминает североамериканскую Ниагару или южноафриканскую Викторию. Русские падуны (именно так называют водопады в ряде северных областей России), возможно, не столь грандиозны и куда менее «раскручены», но ничуть не уступают «водяным гигантам» по красоте и величию.

Олег Андрейчиков. Изборск. Словенские ключи.

В «Михайловском» напомнили, что работы Олега Андрейчикова уже экспонировали в музее несколько лет назад — в феврале 2018 года. Тогда фотограф приезжал в Святогорье с тематической коллекцией архитектурных пейзажей.

Выставка «Могучей страстью очарован…» развернута в Научно-культурном центре музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до конца июня. Вход в экспозицию свободный.