Общество

Демонтаж вывесок из-за нарушений дизайн-кода начнется в Пскове через полтора месяца

У бизнесменов в городе Пскове остается полтора месяца на приведение вывесок в соответствие с дизайн-кодом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Контрольное управление администрации города Пскова напоминает владельцам вывесок, что в срок до 3 июня их необходимо привести в соответствие с дизайн-кодом. Такие требования содержат правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова», - говорится в сообщении.

Если вывеска не будет приведена в нормативное состояние в установленные сроки, будут выдаваться предупреждения о необходимости провести эту работу в течение 15 рабочих дней. По истечении этого времени несоответствующие дизайн-коду вывески принудительно демонтируют. Затраты на демонтаж в последующем будут взысканы с владельца вывески (если он известен) либо с владельца здания (строения, сооружения, помещения), на котором она расположена.

В администрации напомнили, что, в соответствии с регламентом, срок предоставления муниципальной услуги «Согласование места расположения вывески на фасаде здания и эскиза вывески» составляет 30 рабочих дней со дня регистрации заявления в управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова.

Вывески, которые не были согласованы с управлением по градостроительной деятельности, не будут считаться соответствующими дизайн-коду. Несвоевременное приведение вывесок в соответствие с дизайн-кодом является административным правонарушением и ведет к ответственности, добавили в администрации.