Общество

Льва Шлосберга и его супругу оштрафовали за дискредитацию ВС России

Председателя регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга и его супругу Жанну Шлосберг оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Судебные заседания прошли сегодня, 18 апреля, в Псковском городском суде. Супругов признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях).

Льву Шлосбергу суд назначил штраф в размере 32 тысяч рублей за факт публикации в социальной сети «ВКонтакте» ролика с акцией Марины Овсянниковой в эфире Первого канала и комментария к нему.

Жанну Шлосберг оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию в социальных сетях своей фотографии, дискредитирующую ВС России.

Лев Шлосберг заявил, что собирается обжаловать решения суда.