Общество

«Невыездными» в Псковской области остаются более 20 тысяч человек

931 тысячу раз судебные приставы вынесли постановления по аресту и списанию денежных средств должников в Псковской области за 2021 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Более 140 тысяч раз обращалось взыскание на доходы должников. Движимое и недвижимое имущество должников попадало под запрет судебных приставов свыше 281 тысячи раз. 1270 раз налагался арест на автотранспортные средства.

33 тысячи постановлений судебных приставов устанавливали должникам временное ограничение на выезд из России. В настоящий момент остаются «невыездными» еще 23 тысячи жителей региона.

По более 800 исполнительным производствам граждане были ограничены в праве управления транспортным средством.

За неисполнение требований исполнительных документов в установленный законом срок судебные приставы вынесли 60 тысяч постановлений о взыскании исполнительского сбора; 4 443 раза судебные приставы проверили деятельность бухгалтеров; 19 бухгалтеров привлекли к административной ответственности.

Общая сумма денежных средств, взысканная благодаря наложенным судебными приставами-исполнителями арестам, составила 63 млн рублей; от продажи имущества взыскатели получили 47 млн рублей.