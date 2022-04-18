Общество

Евгений Шапкин оценил перспективы развития центра Пскова

Главный архитектор Псковской области, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации региона Евгений Шапкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал о перспективах развития центра Пскова.

«Где-то три года назад начали разговор, что в охранных зонах в центре города сложно что-либо делать, а облик - сами видим: что-то развалилось, что-то сгорело. А инвестору это не интересно. Зачастую, если берем современные нормы проектирования, то в этих объемах здания ничего не остается полезного от площади», — сказал гость студии.

Сейчас идет «очень положительная работа» в областном комитете по охране объектов культурного наследия, отметил он. «Надеюсь, в конце года она закончится. Это изменение режима охранных зон. Сейчас эти территории будут зоной регулирования застройки», — продолжил главный архитектор региона.

Это не значит, что Псков будет в высотках, уточнил он. «Город Псков — это три, пять, семь этажей. Мое мнение», — считает гость студии.

Комитет провел огромную работу, подчеркнул Евгений Шапкин. «Они проанализировали кварталы между четырьмя улицами, посмотрели, что там есть, что осталось от исторической застройки, где памятник, какая охранная зона у памятника должна быть. На всю площадь памятников не так много получается, если смотреть эту схему. Провели анализ. Выделили эти зоны. Например, где есть четырехэтажные здания, то почему не разрешить при развитии данной территории проектирование, строительство четырехэтажных домов? Да, надо смотреть визуальный анализ. И тут появляется интерес для инвестора. Это возможность для развития центра города», — заметил он.

«Не надо лезть на окраины, когда есть огромный потенциал», — заявил Евгений Шапкин. В качестве примера он привел радиозавод, промышленную территорию на улице Труда, а также угол улиц Советской и Свердлова. «Огромные площади!» — добавил он.