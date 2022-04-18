Качество реализации проекта формирования комфортной городской среды оценил Александр Братчиков

Качество благоустройства территорий, выполненного в Пскове по проекту «Формирование комфортной городской среды», оценил заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, объезд дворов начался с Ближнего Завеличья – депутат представляет в региональном парламенте избирательный округ №3.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
«В прошлом году во дворе на Чехова, 8 по просьбе жителей была сделана огромная парковка. Сейчас подрядчик по гарантии будет делать подсыпку, проливку, заделывать керны, потому что заканчивали уже в зиму, остались кое-какие недочеты», - рассказала Александру Братчикову заместитель начальника городского УГХ Татьяна Алексеева. В районе улиц Чехова и Розы Люксембург по программе комфортной городской среды удалось привести в порядок практически все дворовые территории. Здесь даже расположен единственный в Пскове «дом образцового порядка». Но примеры встречаются не только положительные.
Член общественной палаты Алексей Кириллов обратил внимание Александра Братчикова на территорию, прилегающую к дому №1 по улице Чехова: «Жители не подали заявку в программу, хотя мы предлагали им помочь организоваться. Инициативная группа не собралась, документы не подготовлены, и этот двор единственный остался без ремонта. Надеюсь, теперь, когда видно, что сделано в соседних дворах, жильцы подадут заявку».
По словам общественника, инициативы граждан зачастую хватает только на разговоры и критику, а когда дело доходит до конкретных действий – проведения общего собрания, подготовки плана благоустройства и подачи заявки – ничего не происходит.
Александр Братчиков согласился, что заинтересованность жителей в благоустройстве дворов имеет ключевое значение. «Ремонтные работы выполнены достаточно качественно, но сейчас после зимы необходима уборка. Дворовые территории – это ответственность управляющих компаний, дворовые проезды – УГХ города Пскова. И очень надеюсь, что жители тоже подключатся и выйдут на субботник», - сказал депутат.
На Ольгинской набережной Александр Братчиков обратил внимание на некачественную укладку асфальта у дома №11. «Люк, правда, плохо сделан», - обратился он к представителю УГХ. Татьяна Алексеева согласилась, что замечания к работе есть, но подрядчик все исправит по гарантийным обязательствам за свой счет. «С подрядчиком мы уже связывались – они готовы устранить недоделки в ближайшее время, мы разработаем графики», - проинформировала специалист. «Обязательно надо проводить претензионную работу и взаимодействовать с подрядчиками», - подчеркнул Александр Братчиков.
Следующими объектами осмотра стали две дворовые территории на улице Рокоссовского. Депутат Псковской городской Думы Константин Болотин рассказал, что с момента ремонта дворов и установки детской площадки прошло почти два года, но серьезных нареканий к качеству работ не возникло.
У дома №20 удалось выполнить дополнительный объем работ: помимо асфальтирования, замены бортового камня, установки урн и скамеек, в прилегающем к дому сквере по просьбе жильцов сделали дорожки и ограждение.
Александр Братчиков уточнил, закреплен ли данный земельный участок за домом, и получил утвердительный ответ. «Это правильно: есть собственник, и он ухаживает за территорией. Так необходимо делать со всеми домами», - отреагировал депутат.
Завершился рабочий выезд в поселке Писковичи, где в 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на детской площадке установили игровой комплекс, качели-гнездо и скамейки. «Мамочки, конечно, очень довольны, что сделали эту площадку. Тут вечером всегда много народу», - озвучил мнение жителей директор местного сельхозпредприятия «Агрофирма Победа» Виктор Гречин.
Александр Братчиков убедился, что детский городок находится в хорошем состоянии, но отметил, что покрытие не в полной мере соответствует требованиям безопасности: «Понятно, что исходили из имеющегося объема финансирования, но все-таки на будущее надо иначе ставить задачу и укладывать на таких площадках безопасную резиновую плитку».
Подводя итоги осмотра, Александр Братчиков отметил, что проект «Формирование комфортной городской среды» который год доказывает востребованность.
Депутат напомнил, что программа реализуется при поддержке партии «Единая Россия» и в 2022 году будет продолжена: «На Псков из федерального бюджета выделен 31 млн рублей. Дворовые территории уже определены. Изначально было запланировано 8 дворов, но за счет экономии удастся сделать один дополнительно. Еще 40 млн рублей будет направлено на ремонт дворовых проездов, которые зачастую находятся в муниципальной собственности и не относятся к дворовым территориям».
В заключение Александр Братчиков еще раз отметил важность проведения претензионной работы с подрядчиками и исправления всех выявленных недочетов по гарантийным обязательствам.