Общество

Качество реализации проекта формирования комфортной городской среды оценил Александр Братчиков

Качество благоустройства территорий, выполненного в Пскове по проекту «Формирование комфортной городской среды», оценил заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, объезд дворов начался с Ближнего Завеличья – депутат представляет в региональном парламенте избирательный округ №3.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В прошлом году во дворе на Чехова, 8 по просьбе жителей была сделана огромная парковка. Сейчас подрядчик по гарантии будет делать подсыпку, проливку, заделывать керны, потому что заканчивали уже в зиму, остались кое-какие недочеты», - рассказала Александру Братчикову заместитель начальника городского УГХ Татьяна Алексеева. В районе улиц Чехова и Розы Люксембург по программе комфортной городской среды удалось привести в порядок практически все дворовые территории. Здесь даже расположен единственный в Пскове «дом образцового порядка». Но примеры встречаются не только положительные.

Член общественной палаты Алексей Кириллов обратил внимание Александра Братчикова на территорию, прилегающую к дому №1 по улице Чехова: «Жители не подали заявку в программу, хотя мы предлагали им помочь организоваться. Инициативная группа не собралась, документы не подготовлены, и этот двор единственный остался без ремонта. Надеюсь, теперь, когда видно, что сделано в соседних дворах, жильцы подадут заявку».

По словам общественника, инициативы граждан зачастую хватает только на разговоры и критику, а когда дело доходит до конкретных действий – проведения общего собрания, подготовки плана благоустройства и подачи заявки – ничего не происходит.

Александр Братчиков согласился, что заинтересованность жителей в благоустройстве дворов имеет ключевое значение. «Ремонтные работы выполнены достаточно качественно, но сейчас после зимы необходима уборка. Дворовые территории – это ответственность управляющих компаний, дворовые проезды – УГХ города Пскова. И очень надеюсь, что жители тоже подключатся и выйдут на субботник», - сказал депутат.

На Ольгинской набережной Александр Братчиков обратил внимание на некачественную укладку асфальта у дома №11. «Люк, правда, плохо сделан», - обратился он к представителю УГХ. Татьяна Алексеева согласилась, что замечания к работе есть, но подрядчик все исправит по гарантийным обязательствам за свой счет. «С подрядчиком мы уже связывались – они готовы устранить недоделки в ближайшее время, мы разработаем графики», - проинформировала специалист. «Обязательно надо проводить претензионную работу и взаимодействовать с подрядчиками», - подчеркнул Александр Братчиков.

Следующими объектами осмотра стали две дворовые территории на улице Рокоссовского. Депутат Псковской городской Думы Константин Болотин рассказал, что с момента ремонта дворов и установки детской площадки прошло почти два года, но серьезных нареканий к качеству работ не возникло.

У дома №20 удалось выполнить дополнительный объем работ: помимо асфальтирования, замены бортового камня, установки урн и скамеек, в прилегающем к дому сквере по просьбе жильцов сделали дорожки и ограждение.

«Это была долгая эпопея, - напомнил Константин Болотин. – Люди сами сажали этот сквер, ухаживают за ним. Изначально работы по благоустройству сквера в перечень не вошли, но нам удалось выделить дополнительное финансирование».

Александр Братчиков уточнил, закреплен ли данный земельный участок за домом, и получил утвердительный ответ. «Это правильно: есть собственник, и он ухаживает за территорией. Так необходимо делать со всеми домами», - отреагировал депутат.

Завершился рабочий выезд в поселке Писковичи, где в 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на детской площадке установили игровой комплекс, качели-гнездо и скамейки. «Мамочки, конечно, очень довольны, что сделали эту площадку. Тут вечером всегда много народу», - озвучил мнение жителей директор местного сельхозпредприятия «Агрофирма Победа» Виктор Гречин.

Александр Братчиков убедился, что детский городок находится в хорошем состоянии, но отметил, что покрытие не в полной мере соответствует требованиям безопасности: «Понятно, что исходили из имеющегося объема финансирования, но все-таки на будущее надо иначе ставить задачу и укладывать на таких площадках безопасную резиновую плитку».



Подводя итоги осмотра, Александр Братчиков отметил, что проект «Формирование комфортной городской среды» который год доказывает востребованность.

«Комфортная городская среда – это то самое близкое, что касается каждого человека. От того, насколько удобно людям каждое утро выходить из своего дома и идти на работу или в детский сад с детьми, зависит их настроение на весь предстоящий день, да и в целом отношение к органам власти», - сказал Александр Братчиков.

Депутат напомнил, что программа реализуется при поддержке партии «Единая Россия» и в 2022 году будет продолжена: «На Псков из федерального бюджета выделен 31 млн рублей. Дворовые территории уже определены. Изначально было запланировано 8 дворов, но за счет экономии удастся сделать один дополнительно. Еще 40 млн рублей будет направлено на ремонт дворовых проездов, которые зачастую находятся в муниципальной собственности и не относятся к дворовым территориям».

В заключение Александр Братчиков еще раз отметил важность проведения претензионной работы с подрядчиками и исправления всех выявленных недочетов по гарантийным обязательствам.