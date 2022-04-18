Общество

Действия при чрезвычайных обстоятельствах отработали псковские курсанты

Сегодняшнее утро для сотрудников и курсантов Псковского филиала академии ФСИН России началось с сигнала тревоги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

В 6.40 из академии на пульт управления старшего оперативного дежурного поступил сигнал тревоги. В 8.00 сотрудники и курсанты образовательной организации в полной экипировке построились на плацу. Начальник Псковского филиала академии ФСИН России Александр Сысоев озвучил этапы тренировки и дал команду к проверке экипировки личного состава.

Отмечается, что проверялись умения и навыки работы дежурной службы образовательной организации, эффективность существующей системы оповещения, а также готовность сотрудников подразделений филиала к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.