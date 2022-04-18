Александр Котов призвал жителей региона участвовать в субботниках

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) призвал жителей региона участвовать в субботниках.
Александр Котов отметил, что необходимо заниматься экологическим образованием. «Нужно рассказывать людям о том, что раздельный сбор мусора приводит к меньшему объему накоплений отходов, которые подлежат захоронению, и большему использованию мусора в качестве вторичного ресурса. Пока мы в начале этого пути. Хотелось бы, чтобы преодолели его быстрее», — продолжил гость студии.
Александр Котов также отметил, что региональный парламент внимательно следит за реализацией «мусорной реформы» в регионе. «Мы провели на эту тему несколько заседаний в рамках парламентского часа. Думаю, что в ближайшее время, может быть, в начале лета, вернемся к этому вопросу, послушаем информацию о том, что сделано за истекший период времени, какие есть планы. Прежде всего, нас волнует вопрос, связанный со строительством экотехнопарка», — добавил председатель областного Собрания депутатов.