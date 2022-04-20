Общество

Специалисты-кинологи отработали поиск взрывчатых веществ в Пскове

Учебно-методический сбор специалистов кинологических служб прошел на базе ОМОН управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В сборе приняли участие специалисты-кинологи регионального управления Росгвардии, а также пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

С кинологами провели ряд теоретических и практических занятий по специальности. Собравшиеся продемонстрировали свои знания по методике и технике специальной дрессировки, тактике применения служебных собак, владение приемами общедисциплинарного цикла. Кроме того, они отработали поиск взрывчатых веществ на открытой местности, в помещениях, транспортных средствах и ручной клади.

Отмечается, что полученные на занятиях знания и навыки помогут кинологам эффективно организовать учебно-тренировочный процесс с закрепленной служебной собакой и тактически грамотно применять их при поиске взрывчатых веществ.