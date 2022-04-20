Общество

В «Михайловском» разлилась Сороть

Видео разлива реки Сороти близ мемориальной усадьбы Пушкина «Михайловское» и Мельницы крылатой опубликовано в официальных сообществах Пушкинского заповедника в социальных сетях.

Автор небольшого ролика — руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Тимошина, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

В музее также рассказали, что по весне в сущности небольшая, но очень коварная и своенравная река перед окнами дома поэта разливается достаточно часто. Вода поднимается к ограде, а иногда даже достигает ступеней лестницы, ведущей от крыльца дома Пушкиных к берегу. В этот раз Сороть даже «добралась» до озера Маленец.