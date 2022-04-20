Общество

Великолукская стоматологическая поликлиника получила новое оборудование

Великолукская стоматологическая поликлиника по программе модернизации получила новое оборудование и автомобиль. Об этом сообщается в телеграм-канале областного комитета по здравоохранению.

Фото здесь и далее: телеграм-канал комитета по здравоохранению Псковской области

В рамках программы в 2021 году было приобретено два автоклава для стерилизации стоматологического инструментария. «Воздействие на инструменты осуществляется паром под давлением выше атмосферного. Этот метод обработки намного эффективнее, потому что температура в камере автоклава выше 100°С. Такой способ стерилизации обеспечивает уничтожение различных микроорганизмов», - отметили в профильном комитете.

Автоклав для медицинских инструментов сегодня можно считать абсолютно необходимой принадлежностью каждой стоматологии. Паровая стерилизация — это своего рода золотой стандарт процедуры: надежный, технологичный, многофункциональный метод, говорится в сообщении.

Также в конце года Великолукская стоматологическая поликлиника получила новый автомобиль «Лада Гранта».