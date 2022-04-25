Общество

Экоурок провели для учеников псковской школы №22

Команда проекта «Экосуббота» провела экоурок для учеников 8 «В» класса псковской школы №22. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском заводе «Титан-Полимер».

Директор по коммуникациям завода «Титан-Полимер» Снежана Ермолаева и эколог Надежда Екимова провели викторину на тему экологических привычек и предложили школьникам создать «экобокс» - специальный набор необходимых вещей для экологичного образа жизни. Восьмиклассники предложили включить в боксы термокружку, многоразовую бутылку для воды и шопперы.

После беседы школьники навели порядок на территории библиотечного дворика. Во время субботника был убран и рассортирован мусор, высажены цветы на библиотечных клумбах.

Экоурок стал частью экологического фестиваля «Чистый город», который проходит в Пскове с 18 по 24 апреля. Партнер экофеста - завод «Титан-Полимер».

Основная цель фестиваля «Чистый город» - показать школьникам, как можно сберечь природу и ее ресурсы.0

В программе – экологические мастер-классы, обзоры книжных новинок, встречи со специалистами в области охраны природы и экологии, творческая мастерская.